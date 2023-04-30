Erzincan Barosunda "İş Davaları” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Avukat Emine Canbolat, Prof. Dr. Talat Canbolat ve Prof. Dr. Ercüment Özkaraca’nın sunumları eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “İş yargılamasında dava şartı arabuluculuk süreci, şartları, kapsamı, arabuluculuğunun aşamaları, mevzuat ve son tutanak düzenlenmesi Avukat Emine Canbolat tarafından, işçilik alacaklarında ispat ve hesaplama yöntemleri, ücret ve unsurları, hizmet süresi, fazla mesai ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve diğer işçilik alacakları Prof. Dr. Talat Canbolat tarafından, işe iade davaları, şartları, süreci ve iş yargılaması usulü Prof. Dr. Ercüment Özkaraca tarafından meslektaşlarımıza detaylı olarak aktarılmıştır. Meslek içi eğitim seminerimiz, soru cevap ve eğitmen hocalarımıza plaket takdimi ile sona erdi. Güzel sunum ve verdikleri kıymetli bilgiler için Av. Emine Canbolat, Prof. Dr. Talat Canbolat ve Prof. Dr. Ercüment Özkaraca’ya teşekkür ederiz.” denildi.