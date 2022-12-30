Erzincan Barosunda "Çocuk ve Kadın Hakları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Erzincan Barosunda "Çocuk ve Kadın Hakları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Baro Başkanı Adem Aktürk’ün de hazır bulunduğu seminer de; Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu üyeleri, avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi öğrencileri dahil 150 kişiye eğitim verildi.

Seminerin sunumu; Av. Merve Şahin Araz, Stajyer Avukat Büşra Gümüşköy ve Çocuk Şube Müdürü Stajyer Avukat Mehmet Akif tarafından gerçekleştirildi.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir, çocuğun cinsel istismarı, çocuk koruma kanunu, çocuk hakları sözleşmesi, çocuk izleme merkezi uygulamaları ve güncel konular mevzuat hükümleri ile birlikte katılımcılara aktarıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Baro Başkanı Adem Aktürk; "Geleceğimizi güvence altına almak için çocuklarımızı koruyalım, eğitelim, sağlıklı ve mutlu yetiştirelim, onlara düşünme hakkı tanıyalım, oynamalarına izin verelim, çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatalım.

Erzincan Barosu olarak değerli avukatlarımızın katkıları ile çocuklara yönelik çok anlamlı ve değerli faaliyetler yürüttük.

Kadın ve çocuklara yönelik her türlü ihlal karşısında, çocuklara ve ailelerine hukuki destek sağladık; sağlamaya devam edeceğiz.

İhbar, tavsiye ve yardım ile ilgili 0545 446 1973 numaralı hattan bizlere ulaşmanız yeterli.

Çocuk ve kadın hakları alanında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen mücadelemiz devam edecek, eğitim ve seminer çalışmalarımızı yoğun olarak gerçekleştireceğiz." dedi.