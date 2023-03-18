Erzincan Barosunda "Avukat Hakları” konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi.

Avukat Volkan Bahadır ve Ayşıl Maral’ın sunumları eşliğinde gerçekleşen seminere çok sayıda Erzincan Barosuna kayıtlı avukat katıldı.

Barodan yapılan açıklamada, “Güzel sunumu ve paylaştığı kıymetli bilgiler için Avukat Volkan Bahadır ve Ayşıl Maral’a teşekkür ederiz. Meslektaşlarımızın bilgilerine, deneyimlerine ne kadar katkı sunabilirsek bizler için büyük mutluluk kaynağı olacaktır” denildi.