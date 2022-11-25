Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Baro Yönetim Kurulu Üyesi Özge Uğurlu, avukatlarla birlikte düzenlediği programda kadına yönelik şiddetin insan hakları sorunu ve insanlık suçu olduğunu söyledi. Bu sorunun aynı zamanda dünyanın en yaygın evrensel problemi olduğunu belirten Uğurlu şunları söyledi;

"Niğde Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bu özel günde, kadının toplumda yaşadığı zorbalığa, şiddete ve cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek istiyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinin, toplumdaki bireylerin küçük yaştan itibaren kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirilmesi, bu konuda eğitilmesi, toplumda ’erkek egemendir’ tabusunun yıkılması ve iş yaşamında kadın istihdamının artırılması başlıca çözümleridir.”