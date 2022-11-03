Edirne’de Kaleiçi’nde bulunan ve geçmişte ’Baro Konağı’ olarak kullanılan tarihi bina aslına uygun olarak restore edilerek yeniden hayata kazandırılacak.

Edirne’de Kaleiçi’nde bulunan ve geçmişte ’Baro Konağı’ olarak kullanılan tarihi bina aslına uygun olarak restore edilerek yeniden hayata kazandırılacak.

Kaleiçi semtinin en nadide tescilli sivil mimari örneklerinden birisi olan ’Baro Konağı’nı eski görkemli günlerine kavuşturmak için ilk adımı attıklarını söyleyen Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, tarihi binada incelemelerde bulundu.

Merhum Edirne Valisi Fahri Yücel döneminde restore ettirilerek 2002 yılında Edirne Barosu’na tahsis edilen tarihi konak, zaman içinde yıkılmaya yüz tuttu. Kentin en gözde semtlerinden olan Kaleiçi’ndeki 200 yıllık konağın tamir ettirip hayata kazandırılması için Edirne Valiliği öncülüğünde çalışma başlatıldı.

Bahçedeki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Karakoç, konağın eski görkemli günlerine kavuşturulacağını ve bu çerçevede çalışmaların ilk olarak bahçeden başladığını söyledi.

"Kurumlar arası işbirliği ile restore edilecek"

Restorasyonun kurumlar arası iş birliği ile gerçekleştirildiğini söyleyen Karakoç, "İmparatorluğun son yüz yılına tanıklık etmiş, Kaleiçi semtimizin en nadide tescilli sivil mimari örneklerinden olan Baro Konağımızı eski görkemli günlerine kavuşturmak için ilk adımımızı attık. Valimiz Kürşat Kırbıyık’ın destekleriyle ilk temizlik, ölçümleme ve projelendirme faaliyetlerine geçtiğimiz hafta başlamıştık. Bugün de belediye ekipleri temizlik çalışmaları yapıyorlar" ifadelerine yer verdi.

Konağın 10 yılı aşkın süredir atıl durumda olduğunu söyleyen Karakoç, projenin tamamlanması sonrası konağın hangi amaçla kullanılacağına karar verileceğini ifade etti. Gerek bakım maliyetlerinin yüksekliği, gerekse adliyenin kent merkezinden uzak bir konuma taşınması nedeniyle konağın biraz atıl kaldığını aktaran Karakoç, "Konağımızı yeniden ihya edeceğiz. Baro lokali ya da avukat konukevi olabilir. Konak bizden önce bir Rum aileye aitmiş, 20 yıldır baromuza ait. Konağı aslına uygun şekilde ayağa kaldıracağız" dedi.

"Bahçede sabah kahveleri içerdik"

Bölge sakinlerinden Dilber Bender, konağın yeniden hayata kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını ve bu sayede bölgenin daha fazla turist çekeceğini aktardı. Tarihi konakta restorasyon çalışmalarının başlatılmasından dolayı mutlu olduğu belirten Belder, “Orada günlerimiz olurdu. Bahçede otururduk, sabah kahveleri içerdik. Bahçe o kadar güzeldi ki. Biz bu mahalleye 1970 senesinde geldik. Sonra sahibi sattı, gitti. Bir daha da bakılmadı. Yanındaki beyaz ev de bizimdi. Gece gündüz bir aradaydık. Mutlu olmaz mıyım? Burası çarşının göbeği. Tertemiz olur. Gelen geçen turistler bakıyor, ayıp oluyor. Edirne’mize böyle bir şey yakışmaz. İnşallah bundan sonra iyi olur" dedi.