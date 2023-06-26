Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, Kurban Bayramı dolaysıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, tüm İslam Aleminin bayramını en içten dilekleriyle kutladığını dile getiren Göğebakan, "Tüm vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Türk İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, yapılan ibadetlerin yüce Allah nezdinde kabul ve makbul olmasını yürekten temenni ediyorum" dedi.

Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramların aynı zamanda coşku günleri olduğuna değinen Baro Başkanı Talat Göğebakan, "Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, eşitliğin, adaletin etkin kılınması etik değerlerin toplumu kuşatması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Sevginin, saygının ve hoşgörünün had safhaya ulaştığı bu anlamlı ve özel günlerde, akraba ve komşularımızın yanı sıra kimsesizleri de ziyaret ederek Kurban Bayramı’nı ruhuna uygun yaşamaya özen göstermeliyiz. Bayramlar bize, insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arkasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlatır. Bu duygu ve düşüncelerle, gelecek güzel günleri umutla bekleyen milletimizin Kurban Bayramı’nı yürekten kutluyorum" diye konuştu.