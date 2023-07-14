Türkiye’yi kana bulayan 15 Temmuz darbe girişiminin 7’nci yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Erzurum Barosu Başkanı Talat Göğebakan, "Mazisi askeri darbe ve sıkıyönetim uygulamalarıyla dolu ülkemizdeki son darbe girişimi, siyasetinden bürokrasisine ve sivil toplum örgütlerinden halk katmanlarına kadar tek yumruk olup darbecilerin önüne adeta etten bir duvar örerek püskürtümüştür. Türk halkı dünyaya örnek olmuştur" dedi.

Devletin özellikle Türk ordusunun içine çöreklenmiş ve başını FETÖ/PDY’nin çektiği bir hıyanet şebekesinin 2016 yılının 15 Temmuz gecesi devleti ve milleti kuşatmaya yönelik darbe kalkışmasının, milletin feraseti, basireti ve cesareti ile püskürtüldüğünü hatırlatan Baro Başkanı Göğebakan, kahramanca direnişte can veren 251 şehidimize Allah’tan rahmet, yaralanan yaklaşık 2200 gazimize sağlıklı uzun ömürler dileklerinde bulundu. FETÖ/PDY’nin başta, ordu olmak üzere yargı, emniyet ve eğitim gibi hassas kurumlara sızdığını ve bunların darbe girişimi ile gün yüzüne çıktığını hatırlatan Göğebakan, "Bundan 7 yıl önce az kalsın bu güzelim vatan işgal edilecekti. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarih sahnesinden silinip gidecekti. Ama milletimizin iftihar edilecek feraset ve fedakârlığı sayesinden teröristler hak ettiği tepkiyi görmüşlerdir. Milli birlik ve dayanışma ruhu FETÖ’yü durdurmuş, hesaplarını boşa çıkarmıştır. Devletin hemen hemen her kurumuna sızan FETÖ ve benzeri tüm terörist unsurların, devletten biran evvel temizlenerek kökünün kazılması gerek. Elbette ki bu temizlik masumun mağduriyetine sebebiyet vermeden yapılmalıdır" diye konuştu.