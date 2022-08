Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, avukatlara yapılan saldırıları kınayarak, “Avukat dosyalarda taraf değildir. Kabul edilemez bu saldırıları lanetliyoruz” dedi.

Malatya Barosu Başkanı Av. Onur Demez, Av. Ahmet Pektaş’a saldırıyı yaptığı yazılı açıklamada kınadı. Demez, “Malatya Barosu mensubu yüzlerce meslektaşımız mesai saati demeden, tatil demeden olağanüstü fedakarlık örneği göstererek, mesleklerini her türlü olumsuz şartlara rağmen icra etmektedirler. Ülkemizin üzerini karabulut gibi saran ve neredeyse her yerde olan şiddet canavarı maalesef mesleğimizi icra ederken de her alanda artarak karşımıza çıkmaya devam etmektedir. Mesleğinin icrası sırasında, dosyada taraf olmadığı halde taraf kabul edilerek darp edilen meslektaşımız Av. Ahmet Pektaş usul ve yasalara uygun olarak haciz işlemlerinin icrası, mesleğinden kaynaklı görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığı sırada, kolluk görevlilerinin de olduğu olay mahallinde; dosya borçlusu tarafından darp edilerek, fiziki ve sözlü şiddete maruz kalmıştır. Fail hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bu son olsun dedik ve her yerde şiddetin karşısında durduk. Soruşturmanın başından sonuna kadar takipçisi olduğumuzu bildirmek istiyoruz. "Bağımsız yargının temsilcisi avukatın güvende olmadığı bir ülkede vatandaşımızın da güvende olmayacağını" yine haykırıyoruz. Avukat dosyalarda taraf değildir. Kabul edilemez bu saldırıları lanetliyor, toplumun bir kesiminde oluşan ve tek derdi hukuki sorunları çözüme kavuşturmak olan Avukatın dosyada taraf olarak algılanmasına son verilecek uygulama ve mevzuat çalışmalarının biran evvel yapılmasını talep ediyoruz. Bu vesileyle meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, dosyanın ve şiddet olaylarının her aşamasının takipçisi olduğumuzu bildirmek istiyoruz” diye konuştu.