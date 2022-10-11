Alkışlanacak bir davranış sergileyen Bilal Doğan paylaşımında, “Adıyaman Barosu Başkanlığına yeniden seçilmem nedeniyle çiçek gönderilmesi yerine Şanlıurfa Barosuna kayıtlı meslektaşımın SMA TİP 1 Hastası oğulları Mustafa Yağız’ın TR54 0001 0090 1020 9912 3050 01 Iban numaralı hesaba bağış yapılmasını rica ederim” dedi.

Bilal Doğan, sosyal medyasından paylaşım yaparak kendisine çiçek gönderilmemesine, yerine SMA hastasının hesabına bağış yapılmasını istedi.

Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Adıyaman’da iki grup arasında kavga

Adıyaman Baro Başkanlığına yeniden seçilen Av. Bilal Doğan, tebrik çiçekleri yerine avukat arkadaşının SMA hastası olan çocuklarına bağış yapılmasını istedi.

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