Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, kadın cinayetlerine tepki göstererek, “Çok üzgünüz. Kadına şiddet bir can daha aldı” dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, kadın cinayetlerine tepki göstererek, “Çok üzgünüz. Kadına şiddet bir can daha aldı” dedi.

Erzincan’da 2 çocuk annesi Handan Ö.’nün kocası tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürülmesi olayını lanetlediklerini kaydeden Aktürk, şu açıklamada bulundu:

“2 çocuk annesi 30 yaşındaki Handan Ö., evli olduğu erkek tarafından 20 bıçak darbesiyle hunharca katledildiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Handan Ö’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Biz hukukçular, ısrarla kadınların yaşam hakkına yönelik sistematik hal alan kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanmasını; önleyici, koruyucu tedbirlerin alınmasını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikaların bir an önce hayata geçirilmesini talep ettik. Kadınların yaşam hakkının korunmasının devletin görevi olduğunu vurgulayarak, bu sorumluluğun yerine getirilmesini istedik. Ancak iktidar kadına yönelik şiddetle etkin bir mücadele yerine, kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden imzayı çekerek kadınları daha da korumasız bırakmıştır.

Kadının İnsan Hakları için mücadele eden biz Erzincan Barosu ve avukatlar olarak bir kez daha kadınların yanında mücadelemizi sürdüreceğimizi bildiriyoruz. Handan Ö., için çok üzgünüz. Erzincan Barosu olarak, zanlının en ağır cezayı alması için açılacak ceza davasını sonuna dek takip edeceğiz. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyor; toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddet ile kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyuruyoruz.”