Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kandiller insanların kalplerini birbirine yaklaştıran özel gecelerdir” dedi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kandiller insanların kalplerini birbirine yaklaştıran özel gecelerdir” dedi.

Aktürk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İslâm âlemi olarak 26 Ocak 2023 perşembe gününü cumaya bağlayan gece, rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların başladığının habercisi Regaib Kandili’ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşayacağız.

Kandiller insanların kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan çok özel gecelerdir.

Üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandili’nin de bu manada, toplum hayatımızda çok özel bir önemi ve vazgeçilmez bir yeri vardır.

İnsanlarımızın, Allah’a daha derin bir şükür imkânı bulacağı bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını temenni ediyorum. Millet olarak zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde; birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi için dua etmeli, tüm terör odaklarına karşı milletimizin ve devletimizin yanında olmalıyız.

Milletimizin ve tüm İslam âleminin Mübarek Regaip Kandilini tebrik ediyoruz. Regaip Kandilinin ve mübarek üç aylarının sağlık, barış ve huzurumuza vesile olmasını temenni ediyoruz.