Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, üst üste dördüncü kez baro başkanı seçilerek güven tazeledi.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, üst üste dördüncü kez baro başkanı seçilerek güven tazeledi.

Baro Başkanı Adem Aktürk, olağan seçimli genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Başkan Aktürk üst üste dördüncü kez baro başkanı seçilerek güven tazeledi. Baroda yapılan Olağan Genel Kurulu’nda avukatlar sandık başına gitti.

İki adayın başkanlık için yarıştığı kongrede 197 avukat oy kullandı. Oyların 120’sini alan Baro Başkanı Adem Aktürk, yeniden başkanlığa seçildi. Gün boyu süren seçim sonrası dördüncü kez başkan seçilen Aktürk tebrikleri kabul etti. Seçimlerde bir konuşma yapan Baro Başkanı Adem Aktürk, bugüne kadar birlikte çalıştığı yönetim kurulu ve baro çalışanlarına bir kez daha teşekkür etti.

Kendisine ve yönetim kurulu üyelerine verilen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmenin onuru ve gururu içinde olduklarını belirten Aktürk şunları söyledi;

"Baromuzun bugün Olağan Genel Kurulu’nda avukat arkadaşlarımız oyları ile bana baro başkanlığı görevini üst üste dördüncü kez tevdi etmişlerdir. Görevim süresince tarafsızlığımızı koruyarak tüm meslektaşlarımızın yanında yer aldık. Meslek onurumuza yakışan bir şekilde etkin, çalışkan, duyarlı, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı ilkelerine bağlı bir baro olmak için çabaladık. Yapacağımız çok şey var. Benimle birlikte aldıkları oylarla yönetime girmeye hak kazanan arkadaşlarla el ele verip güzel hizmetler vereceğime inanıyorum. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."