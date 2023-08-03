Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak bariyerleri yıkıp ardından yol ortasında refüje devrilen kamyonda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.T., idaresindeki 17 GA 415 plakalı kamyon sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon ardından yol ortasındaki bariyerleri yıkıp refüje devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte E.T., K.T. ve C.T., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.