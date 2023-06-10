Çorum’un Alaca ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerleri aşan otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ölümden döndü.

Kaza, Denizhan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mürsel A. yönetimindeki 19 AAK 275 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Alaca Deresi’ne uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyesi ekipleri tarafından dereceye uçan otomobilin içerisindeki sürücü çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.