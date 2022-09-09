Öte yandan 26 yaşındaki genç kadının 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza, sabah 07.00 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Sanayi Caddesi Mudanya geliş istikameti köprü girişinde meydana geldi. Eda Güleçyüz (26) idaresindeki 16 YL 119 plakalı Fiat Linea marka otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Demir refüj otomobile saplanırken, çarpmanın etkisiyle genç kadın, aracın yan camından dışarı savruldu. Görgü tanıkları 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Güleçyüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa’da FİAT Linea marka aracıyla bariyerlere ok gibi saplanan 26 yaşındaki kadın sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle Bursa trafiğinde zaman zaman aksamalar yaşandı.

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