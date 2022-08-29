Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı saat 04.50 sıralarında Muratlı çevreyolunun Müsellim kavşağı yakınında meydana geldi. İddiaya göre; Süleymanpaşa’dan Muratlı yönüne doğru seyir halindeki B.K. sevk ve idaresinde bulunan 59 AS 233 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde yoldan çıkarak sağ yan refüje çarptı ve ardından tarlaya savruldu. Takla atan araçtan kendi imkânları ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkan 3 yaralıya ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı.

Talihsiz kazada sürücü B.K. (33) ile araçta yolcu olarak bulunan G.K. (34) ve E.E. (33) yaralandı. Yaralılardan G.K. ambulansla Namık Kemal Araştırma Hastanesine, yaralılardan B.K. ve E.E. ise ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tek taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin inceleme başlatıldı.