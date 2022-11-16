Konya’nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü ve yanında bulunan kardeşi hayatını kaybetti.

Konya’nın Akşehir ilçesinde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü ve yanında bulunan kardeşi hayatını kaybetti.

Kaza, Akşehir ilçesi Doğrugöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Boy (23) idaresindeki 63 AEN 963 plakalı tır, Afyonkarahisar istikametinden Konya istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kaza sonrası tır içinde sıkışan sürücü İsmail Boy ve araçta bulunan kardeşi Hamit Boy (16) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücü ve kardeşinin cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan D-300 karayolu, tırın kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.