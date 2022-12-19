Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, D-100 Karayolu Feniş mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K. idaresindeki seyir halindeki 34 LU 7740 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan hafif sıyrıklarla çıkarılan sürücü U.K.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücü, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen otomobil ise çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Araçtan sağ çıkan sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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