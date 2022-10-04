Tokat’ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Erbaa kara yolu Karanlıkdere mevkiinde meydana geldi. D. D idaresindeki 34 EC 9206 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobilde bulunan S.D ile Z.C yaralandı. Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerinin yardımı ile yaralılar araçtan çıkartıldı. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.