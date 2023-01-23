Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinde seyir halinde olan 34 TM 3807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Takla atan otomobil su kanalına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Osmancık’ta 7 bin 237 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

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