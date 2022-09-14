Yaralanan sürücü Selahattin B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan Huriye Bozyel’in cenazesi sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Araç ilçesine bağlı Sarpun köyü mevkiinde Selahattin B. idaresindeki 34 AHJ 34 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü yaralanırken, 24 yaşındaki Huriye Bozyel ise araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine sağlık, Araç Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

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