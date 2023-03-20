Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında A.K. yönetimindeki 38 HS 575 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aydınlatma direğine çarparak köprüde asılı kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de sürücü A.K.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Köprüde asılı kalan otomobil çekici yardımı ile kaldırılırken, yol temizlendikten sonra araç trafiğine açıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri 450 bin liralık uçucu yağ ele geçirdi

Gümrük muhafaza ekipleri 450 bin liralık uçucu yağ ele geçirdi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.