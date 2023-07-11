Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde acil tıp teknisyeninin kullandığı otomobil, köprü üzerindeyken bariyerlere çarparak ters döndü. Sürekli birlikte vakaya gittiği mesai arkadaşları, bu kez kendisi için seferber oldu. Yaralı sağlık çalışanı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Çemişgezek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Çaybağı istikametine seyir halinde olan acil tıp teknisyeni Ö.B. idaresindeki 44 AEL 392 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gedikler Köprüsü üzerinde korkuluklara çarparak ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürekli birlikte vakaya gittiği mesai arkadaşları, bu kez kendisi için seferber oldu. Yaralı sağlık çalışanı, arkadaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.