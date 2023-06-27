Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere gör kaza, Tokat’ın Erbaa ilçesi Hacıpazarı mevkiinde meydana geldi. A.Ö. idaresinde ki 34 JE 9362 plakalı Volkswagen marka araç Taşova ilçesinden Erbaa istikametine giden direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarptı. Araçta bulunan, N.Ö., Y.A.Ö., E.Ö., M.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.