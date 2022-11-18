Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan sürücü Kiremitçi, Kastamonu’dan hastane için Karabük’e geldiklerini söylemişti.

Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yolcu olarak bulunan Satiye Alacan (73) yaralanırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Kastamonu - Karabük karayolu Çevrikköprü mevkiinde meydana gelen kazada Mehmet Kiremitçi (49) idaresindeki 57 DA 557 plakalı otomobil Karabük istikametine seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

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