Üsküdar’da D100 Karayolu’nda kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyere çarpıp yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 6.30 sıralarında D100 Karayolu Acıbadem mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre seyir halindeki 34 DSP 634 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra savrularak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı.

Sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından aracın kaldırılması ile yol yeniden trafiğe açıldı.