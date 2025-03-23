2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda büyük bir başarı elde eden Kılavuz Gençlik Bilgievleri öğrencileri Kocaeli’ne büyük bir gurur yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Kocaeli’nde 6-14 yaş öğrencilerin ikinci adresi olan Kılavuz Gençlik Bilgievleri, 2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları Dünya Finalleri’nde adından söz ettirdi. Olimpiyatlarda matematik kategorisinde yarışan Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Barış Yasin Ay, dünya sıralamasında ilk 10’a girerek altın madalya kazandı.

DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM İMKANI

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Kılavuz Gençlik’ çatısı altında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz eğitim hizmeti sunduğu Bilgievleri, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli’nin 11 ilçesinde bulunan 17 Bilgievi’nde çocuklara sosyal belediyecilik anlayışıyla bir ev ortamı sıcaklığı sağlayan Büyükşehir, öğrencilere dünya standartlarında eğitimin kapılarını açıyor. Yüksek seviyeli öğrencileri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlayan Kılavuz Gençlik Bilgievleri çocukların yeteneklerini keşfetmelerine imkân tanıyor.

2025 ULUSLARARASI STEM OLİMPİYATLARI

Eğitime verdiği katkıları her geçen yıl artırarak hızla yoluna devam eden Büyükşehir, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin hayallerine bir adım daha yaklaşması için yoğun çaba sarf ediyor. 130 ülkeden 40 bine yakın öğrencinin online olarak katıldığı 2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları Dünya Finallerinde Kılavuz Gençlik Bilgievleri öğrencileri muhteşem başarılara imza attı. Gazi Akçakoca ve Hüma Hatun Bilgievi’nden toplam 12 öğrenci matematik, bilim ve kodlama kategorilerinde altın, gümüş, bronz ve onur madalyası alarak azimleriyle Kocaeli’ne büyük bir gurur yaşattı.

BARIŞ YASİN AY’DAN ALTIN MADALYA

Olimpiyatların matematik kategorisinde yarışan Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Barış Yasin Ay, dünya sıralamasında ilk 10’a girerek 9’uncu oldu ve altın madalya kazandı. Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Ömer Selim Temizel ise bilim kategorisinde dünya 21’incisi olarak altın madalya almaya hak kazandı. Ömer Selim Temizel ayrıca kodlama kategorisinde bronz madalyanın da sahibi oldu. Sınav dili İngilizce olan Best of Best yarışmasında Ömer Selim Temizel dünya 17’incisi, Barış Yasin Ay ise dünya 27’incisi olarak, Kocaeli’ni Temmuz ayında Barcelona’da düzenlenecek büyük finalde temsil etme hakkı kazandı.

BİLGİEVLERİ ÇOK SAYIDA MADALYA KAZANDI

Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda Hüma Hatun Bilgievi’nden Halit Kabacan, Ömer Ay, Yusuf Taha Turan, Berat Sezgin, Nehir Naz Kaluç ve Kayra Mert Harmanlı matematik kategorisinde gümüş madalya kazandı. Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Kerim Can Okay ile Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Muhammed Kayra Önür kodlama kategorisinde onur madalyası alırken, Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Eylül Ürüm de matematik kategorisinde onur madalyası kazandı. Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Muhammet Ramazan Düz ise matematik ve bilim dalında bronz madalyanın sahibi oldu.

“DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 10’A GİRDİM”

Bilgievi’ne 2019 yılında başladığını belirten 7. sınıf öğrencisi Barış Yasin Ay, duygu ve düşüncelerini şu şekilde açıkladı; “Okulda gördüğüm ders konuları kafama tam oturmayınca Bilgievi’nde konu tekrarlarıyla pekiştirme yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bize büyük destekler sağlıyor. Buradaki eğitim ve imkânlar sayesinde 2019’dan bu yana ulusal ve uluslararası yarışmalara katılıyoruz. Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin düzenlediği siber zekâ yarışmasına katılarak ödüller kazandık. Bilgievi adına 2025 Uluslararası STEM Olimpiyatları’na katıldık. Matematik kategorisinde eleme sınavında tam puan aldım ve final sınavında dünya sıralamasında ilk 10’a girerek 9. oldum. Tüm bu başarılar Bilgievi’ndeki öğretmenlerim ve ailemin destekleri sayesinde gerçekleşti.”

KODLAMADAN BRONZ, BİLİMDEN ALTIN MADALYA

Bir yıldır Gazi Akçakoca Bilgievi’ne geldiğini belirten 6. sınıf öğrencisi Ömer Selim Temizel ise, “Bilgievi’nde kodlama eğitimi alıyorum. Burada öğretmenlerimiz bize karşı çok çok ilgili ve alakalı. Bilgievi benim uluslararası yarışmalara katılmamı sağladı. Bu yıl Uluslararası STEM Olimpiyatları’na katıldık. Yarışmada kodlamadan bronz, bilimden altın madalya kazandım. Bilgievi hem bu yarışmayı öğrenmemi hem de kodlamamı geliştirmemi sağladı. Bize sunmuş olduğu hizmet ve imkânlardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

“BİRBİRİMİZİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİK”

Gazi Akçakoca Bilgievi öğrencisi Muhammed Kayra Önür, “Bilgievi’nde aldığımız eğitimler doğrultusunda birçok yarışmaya katıldık. Burada bulunduğum süre boyunca kaptan rolü üstlenerek TEKNOFEST’e katıldım. Bu yıl Bilgievi olarak Uluslararası STEM Olimpiyatları’na katıldık ve dünya derecesi elde eden arkadaşlarımız oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından finanse edilen siber zekâ yarışmasında geçen yıl derece alarak başarı elde ettik. İki yıldır katıldığımız TEKNOFEST projelerinde yaptığımız onlarca sunum ile birbirimizin iletişim becerilerini geliştirdik. İçine kapanık olan arkadaşlarımızla derin bağlar oluşturduk ve birbirimizi daha rahat ifade edebilmemiz adına büyük bir adım attık. Bize sunduğu malzeme ve manevi destekler için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİMİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Kerim Can Okay, öğretmenlerini gururlandırmaya devam edeceğini belirterek, “7. sınıfa gidiyorum. Bilgievleri birçok branştan özel ders alabileceğiniz bir yer. Kodlamadan İngilizce’ye kadar her şey var. Scratch Cup yarışmasına katıldım. STEM Olimpiyatları’nda kodlama kategorisinde 269. oldum ve onur madalyası almaya hak kazandım. Bu kadar şey başarabileceğimi hiç düşünmezdim. Tüm emekleri için öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Hüma Hatun Bilgievi öğrencisi Eylül Ürüm de, “STEM Olimpiyatları’nda birinci ve ikinci aşamayı kazandım, üçüncü aşamaya gireceğim. Çok heyecanlı ve mutluyum. Tüm öğretmenlerime teşekkür ederim. Onlar sayesinde bu yola çıktım ve bu yolda onları gururlandırmaya devam edeceğim” dedi.