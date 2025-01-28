Gazeteci Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı.İSTANBUL (İGFA) - Gazeteci Barış Pehlivan 'bilirkişi' soruşturmasından gözaltına alındı.

Haberi Halk TV'deki meslektaşı Barış Terkoğlu duyurdu.

https://twitter.com/baristerkoglu/status/1884259082162561370

Terkoğlu, paylaşımında, "Sevgili dostum, kardeşim, yoldaşım Barış Pehlivan az önce Halk Tv binasına gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Barış Pehlivan gazetecilik yapmanın, hukuk devletini savunmanın, Cumhuriyet’e sahip çıkmanın bedelini daha önce de ödedi. Hep dik durdu. Yine öyle olacak" ifadelerine yer verdi.