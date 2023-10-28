Erzincan’da görev yapan Dr. Onur Kovaytan 1999 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço’nun vasiyetini yerine getirerek ‘2023’ isimli enstrümantal eserini yeniden düzenledi.

Uzun yıllardır hobi olarak müzikle ilgilenen ve aynı zamanda Erzincan’da görev yapan Doktor Onur Kovaytan rahmetli olan müzisyen babası gibi evinin bir odasına kurduğu mini stüdyoda bas gitar, elektro gitar, klavye ve bateri çalarak çalışmalarını kayıt altına alıyor. Dr. Kovaytan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 100. yıl nedeniyle 1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço’nun, “Benim eserlerimi yaşatın” sözüne karşılık vasiyetini yerine getirerek ‘2023’ isimli enstrümantal eserini kullanarak yeniden düzenledi ve çaldı. Baştan sona bütün enstrümanları Dr. Kovaytan tarafından çalınan şarkı, sanatçı Barış Manço tarafından 1973 yılında Cumhuriyet’in ilanının 50. yılında 100. yılına atfen bestelendi.

“Barış Manço’nun ‘benim eserlerimi yaşatın’ vasiyetini yerine getirdi”

Dr. Onur Kovaytan, sanatçı Barış Manço’nun her konuşmasında ‘benim eserlerimi yaşatın’ vasiyetini yerine getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, “Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde görev yapan bir aile hekimiyim. Amatör olarak da müzikle ilgilenmekteyim. Burası benim yaşadığım ev. Evimin bir köşesini stüdyo haline getirdim ve burada kendimce çalışmalar yapmaktaydım. Cumhuriyetimizin 100. yılı da yaklaşınca ben de 100. yıla atfen bir eser çalıp kaydetmek istedim. Eser, Barış Manço’nun ‘2023’ isimli, Cumhuriyetimizin 100. yılı için bestelediği bir eser. Kendisi de zaten hayattayken benim eserlerimi yaşatın diye vasiyet etmişti. Biz de onun vasiyetini gerçekleştirmiş olduk şimdi. Bu şarkı hem 100. yıl vesilesiyle anlamlı olacak bir şarkı, hem de benim babamın vefat tarihinin 1. Yıl dönemi olacağı için, benim için çok anlamlı bir şarkı oldu. Şarkıda ki bütün enstrümanlarını ben çaldım. Kayıtlarının hepsini burada kendim yaptım. Daha sonra düzenlemesini de ünlü aranjör Cengiz Köroğlu yapacak. Müzikle ilgilenen birisi olarak biz Cumhuriyet’in 100. yılını bu şekilde kutlamak istedik. Bütün, herkesin de Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah, Allah milletimize nice nice 100 yıllar nasip etsin” dedi.