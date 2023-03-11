Didim Belediye Meclisinin Mart ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda Didim Belediyesi’ne ait Gençlik Merkezinin adı “Barış Manço Gençlik Merkezi ve Sanat akademisi” değiştirildi.

Didim Belediye Meclisinin Mart ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya CHP’li Ahmet Yılmaz ile AK Partili Metin Çakır mazeretli olarak katılmadı. Gündemde yer alan Didim Gençlik Merkezi İsim Değişikliği” konusu ele alındı. Maddeyle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Deniz Atabay “Barış Manço 7’den 77’ye derneği var. Biz geçtiğimiz günlerde de bu merkezde rahmetli Manço’yu ve Cem Karaca’yı anmıştık. Ardından bir süreç geçti ve bu dernekle yeniden görüşüldü. Manço’nun eşi Lale hanımla da konuştuk ve sıkıntı olmayacağını söyledi. Bu anlamda 7’den 77’ye herkesin sevdiği Barış Manço’nun adını verilmesi anlamında dernekle de mutabakat yaptık” dedi. Madde oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin beşinci maddesinde ise Didim Gençlik Merkezi Düğün Salonu ücreti belirlenmesi konusu ele alındı. Madde Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi. Gündemin altıncı maddesinde ise Dolu kadro değişikliği” konusu oy birliğiyle kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen beşinci maddenin görüşülmesi için oturuma 15 dakika ara verildi. Aranın ardından gerçekleştirilen ikinci oturumda Didim Gençlik Merkezi Düğün Salonu ücreti komisyonca meclise sunuldu. Hafta için 6 bin TL, hafta sonu ise 8 bin TL olmasını önerilen teklif oy birliğiyle kabul edildi.