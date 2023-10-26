Avcılar’da sanatçı Barış Manço’nun yıllar önce “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 2023 senfonik olarak seslendirilirse, eğer hayattaysam oğullarımın kolunda sahneye çıksam, değilsem de eser senfonik olarak seslendirilse ne güzel olur” şeklinde vasiyet ettiği 2023 şarkısı seslendirildi. Programda Manço’nun birçok şarkısı da Senforock Orkestrası tarafından seslendirildi.

1999 yılında hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço, 1995 yılında Japonya turnesindeki Osaka konserinde 2023 eseri hakkında, “Marşımızın adı 2023. O yıl benim ülkem, Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşına basacak. O yıl ben de 80 yaşına basacağım. 2023 yılında tekrar buraya gelmek istiyorum. Osaka’da tekrar bu şarkıyı çalmak istiyorum” demişti. Başka bir konserinde ise Manço, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında 2023 senfonik olarak seslendirilirse, eğer hayattaysam oğullarımın kolunda sahneye çıksam, değilsem de eser senfonik olarak seslendirilse ne güzel olur” diye konuşmuştu. Avcılar Belediyesi, sanatçının İzmir’de yaşayan hayranlarını bir araya getiren topluluk İZManço ve Şef Musa Göçmen Senforock Orkestrası tarafından sanatçının vasiyeti Avcılar Marmara caddesinde hazırlanan platformda gerçekleştirildi. Etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı ile birçok vatandaş katıldı. Etkinlikte 2023 şarkısının yanı sıra Manço’ya ait 14 şarkı da seslendirildi.

“80 yaşında gerçekleştirmek istediği konseri burada gerçekleştiriyoruz”

Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Cumhuriyetimizin 100. yılını bir gün değil, günlerce, haftalarca, aylarca kutluyoruz. Etkinliklerimizden bir tanesi Barış Manço’nun bir hayalini, 80 yaşında gerçekleştirmek istediği konseri burada gerçekleştiriyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız ve bu etkinlikte emeği geçen Senforock grubuna, Lale Manço’ya ve İzmanço Derneğine teşekkürlerimi sunuyorum. Sanatçının ömür boyu değil asırlar boyu yaşadığının kanıtı olsa gerek. Barış Manço ölmedi. Eserleri ile yaşıyor ve cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek istediği hayalini gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimiz çok yaşasın” ifadelerini kullandı.

“Barış Manço’nun müzikal vasiyetini gerçekleştirme şansı yakalamış olduk”

Program öncesi konuşan Orkestra Şefi Musa Göçmen, “Bugün Avcılar Belediyesi çatısı altında İzmanço’nun da desteği ile harika bir etkinlikle sizinle buluşacağız. Çünkü Barış Manço’nun müzikal vasiyetini gerçekleştirme şansı yakalamış olduk. Barış Manço yıllar önce şöyle bir hayal kuruyor, ‘2023 Eseri için Cumhuriyetin 100. yılında ve bir Ekim akşamında senfoni orkestrası eşliğinde acaba eser seslendirilse ve ben de hayattaysam sahneye çıksam ya da o gün orada anılsam’ Tabi ki bugün 15 Barış Manço şarkısını daha çalacağız” dedi.

Programda konuşan Barış Manço’nun eşi Lale Manço Ahıskalı, “Barış Manço’nun 80. yaş gününde onun hayalini kurduğu bir şeyin gerçekleşmesi oldu. Avcılar Belediyesi de beni davet ettiler. Çok mutlu oldum” diye konuştu.