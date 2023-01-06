Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı Barış Manço, Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen özel konserle, şarkılarıyla anıldı.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı Barış Manço, Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen özel konserle, şarkılarıyla anıldı.

Yediden yetmişe herkesin şarkılarını severek dinlediği devlet sanatçısı Barış Manço Salihli Belediyesi Piyano Kursiyerlerinin Eğitmen Gülmira Ustalar yönetiminde Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda gerçekleştirdiği konseri ile anıldı. Programda sahne alan piyano kursiyerleri, Barış Manço´nun dillerden düşmeyen Gül Pembe, Arkadaşım Eşek, Bugün Bayram, Kara Sevda, Unutamadım, Kol Düğmeleri, Aynalı Kemer, Domates, Biber, Patlıcan ve Müsaadenizle Çocuklar gibi çok sevilen 14 şarkısını seslendirdi. Salihlili ‘Adam Olacak Çocuklar’ konser sonunda izleyenlerden büyük alkış aldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Eren Bülbül de Karadeniz türküsü ile anıldı.

Konseri başarıyla tamamlayan genç yetenekleri tebrik eden Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Anadolu pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı, TV programcısı devlet sanatçımız Barış Manço’yu özlemle anıyoruz. Birçok nesil onun şarkılarıyla, televizyon programıyla büyüdü. Geleceğimizin teminatı olan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün küçük hanımlar, küçük beyler dediği ‘Adam olacak çocuklarımız’ tarafından hazırlanan Barış Manço konserimizde gördük ki bizim çocuklarımız artık adam olmuş. Belediye Başkanımız Zeki Kayda’nın sizlere selam ve sevgilerini iletiyorum. Geçen yıl güzel Salihli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılında 1. Konserimizi, bu yıl da Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılında 2. konserimizi düzenledik. Konserimize emek veren eğitmenimize, sevgili çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, konseri hazırlayan Piyano Eğitmeni Gülmira Ustalar ile velilere çiçek takdim ederken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Gençlik Spor Müdürü Oktay Ayaz, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Demirtaş, Belediye meclis üyeleri ve daire müdürleri muhteşem bir konsere imza atan piyano kursiyerlerine madalya verdi. Barış Manço’nun kendi bestelediği şarkılarla anıldığı konser, hep birlikte kesilen pasta ile sona erdi.