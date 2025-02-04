Osmangazi Belediyesi, Anadolu rock müziğinin usta ismi Barış Manço’yu vefatının 26. yılında şarkılarıyla andı.

Sanata ve sanatçıya büyük değer veren Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli sanatçılardan olan ve 7’den 70’e herkesin severek şarkılarını dinlediği usta sanatçı Barış Manço’yu ölümünün 26’ıncı yılında unutmadı. Osmangazi Belediyesi’nin Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlediği anma gecesinde "Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu Sihirli Parmaklar Melodika Korosu" Barış Manço’nun unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Osmangazililerin büyük ilgi gösterdiği anma gecesinde, koronun minik sanatçılarının seslendirdiği Barış Manço şarkılarına tüm salon hep bir ağızdan eşlik etti. 110 ilkokul öğrencisinden oluşan koro, 3 aylık bir çalışmanın ardından sahneye Barış Manço’nun ‘Dağlar dağlar’ şarkısıyla çıktı. Manço’nun eserlerini büyük bir ustalıkla seslendiren ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan "Yunuseli Şehit Gürcan Ulucan İlkokulu Sihirli Parmaklar Melodika Korosu" büyük alkış aldı. Etkinlikte, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, öğrencilerin aileleri ve sanatseverler yer aldı. Barış Manço, şarkılarını seslendiren minik öğrenciler ve aileleri gecenin sonunda Panorama 1326 Fetih Müzesi’ni gezme imkanı buldu.

Geceye katılan sanatseverler, Barış Manço’yu 26. ölüm yıl dönümünde unutmayıp bu güzel geceyi düzenleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.