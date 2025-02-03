Kocaeli Gölcük Belediyesi, Türk müziğinin efsanelerinden biri olan Barış Manço’yu anmak amacıyla düzenlediği konser, vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'yu vefatının 26. yıldönümünde, muhteşem bir konser ile andı. Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilen Barış Manço Şarkıları Konseri’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tamamen dolan salondaki konsere katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, solist Yasin Koçman tarafından seslendirdiği Manço’nun en güzel eserlerini müzikseverlerle birlikte dinledi. Salonu dolduran Gölcüklüler, Barış Manço'nun en sevilen ve hafızalarda iz bırakan şarkılarına cep telefonu ışıkları ile eşlik ettiler.

UNUTULMAZ ESERLER GÖLCÜK’TE SESLENDİRİLDİ

Manço’nun unutulmaz eserleri ile muhteşem bir konser gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Sezer, “Kültürümüzü içtenlikle yansıtan şarkı sözleri ve müziğiyle, kaftanı, yüzükleriyle, nev’i şahsına mahsus kişiliğiyle gönüllerde yer eden, Türk müziğinin efsane ismi Barış Manço'yu vefatının 26. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Yasin Koçman ve orkestrasını, muhteşem konser için tebrik ediyor, salonu tamamen dolduran, şarkılara coşkuya eşlik eden hemşehrilerimize de çok teşekkür ediyorum” dedi.