Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı batı aksında yol yenileme ve sıcak asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kepez ilçesi Barış Manço Bulvarı batı aksında yol yenileme ve sıcak asfalt çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli bir kent vizyonu çerçevesinde kent merkezinde zamanla bozulan yolları sıcak asfaltla kaplıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü, Kepez İlçesi Barış Manço Bulvarı Batı aksının (Barış Manço Bulvarı’ndan Yıldırım Beyazıt Caddesi istikametine gidiş kısmı) asfaltını yeniledi. Ekipler, Kepez İlçesi’nde önemli bir trafik güzergâhı olan bulvarın batı aksında toplam beş yüz ton sıcak asfalt kullandı. Bulvar üzerinde iş makineleri ve ekiplerin yoğun çalışması sonucu asfalt dökümü planlanan zamandan daha önce tamamlandı. Yol çizgi çalışmalarının ardından Barış Manço Bulvarı Batı aksı bugün itibariyle trafiğe açıldı.