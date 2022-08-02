1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, barışı anlatan karikatürler Efes Selçuk’ta buluşacak.İZMİR (İGFA) - Küratör Menekşe Çam’ın öncülüğünde yapılan çağrı ile Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden karikatüristin “barış” konulu çalışmaları Efes Selçuk’ta sergilenecek. İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek sergi için son katılım tarihi 24 Ağustos 2022 Çarşamba.

Efes Selçuk Belediyesi, karikatüristleri çizgileriyle barışı anlatmaya davet ediyor.

İzmirli karikatürist Menekşe Çam’ın seçimini yapacağı karikatürlerden oluşacak sergiye eserleriyle katılım göstermek isteyen sanatçılar çalışmalarını [email protected] adresine gönderebilecek.

Gönderilecek eserlerin A4 boyutunda, 300 dpi çözünürlükte, jpeg formatında olacak.

Her karikatürist sergilenmek üzere en fazla 5 karikatür gönderebilecek.