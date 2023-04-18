Hakkında kırmızı bülten kararı bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan firari örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma neticesinde, daha önce işlediği suçlardan dolayı kırmızı bültenle aranan ve İtalya’nın başkenti Roma’da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki silahlı örgütten 92 şüpheli geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildiler. Burada Savcılıktaki ifadeleri biten şüphelilerden 81’i tutuklama talebiyle, 11’i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

46 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 46’sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 46 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari örgüt yöneticisi yakalandı

Öte yandan, yapılan aramalarda çok sayıda silah, fişek ve az miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Ayrıca, firari durumda olan örgüt yöneticisi Zafer Boyun ise 17 Nisan tarihinde yakalanarak gözaltına alındı.