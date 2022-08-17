Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon da forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, geçen sezon da forma giyen Barış Başdaş ile yeniden sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon da Yeni bir formasını terleten defans oyuncusu Barış Başdaş ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kulüp binasında Başkan Hacı Ahmet Yaman’ın da katılımı ile gerçekleşen imza töreninde Barış Başdaş kendisini yeniden Yeni Malatyasporlu yapan imzayı attı.