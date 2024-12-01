Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Eyüpspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’deki 5. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 45+5. dakikasında Gabriel Sara’nın sol taraftan ortasında ceza sahası içine oluşan karambolde topu önünde bulan Barış düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını da 5 yaptı. Barış Alper’ın UEFA Avrupa Ligi’nde de 1 golü bulunuyor.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz’ın yerine 85. dakikada Elias Jelert oyuna girdi.