Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Dinamo Kiev maçının 50. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Letonyalı hakem Kristo Tohver pozisyonu izledikten sonra kartı iptal etti.

UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray, Ukrayna takımı Dinamo Kiev’i konuk ederken, sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü. Müsabakanın 49. dakikasında kullanılan sağ taraftan köşe vuruşunda arka direkte Oleksandr Tymchyk ile ikili mücadelesinde topa elle dokunduğu gerekçesiyle Letonyalı hakem Kristo Tohver, 50. dakikada Barış Alper’e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Tohver, kırmızı kartı iptal etti ve pozisyona penaltı kararı verdi.