DÜZCE(İHA) – Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gençler barınmanın yanı sıra birçok sosyal aktivite ile boş zamanlarını değerlendiriyor. Yurtlarda resim, örgü hal oyunu kursunun yanı sıra birçok spor aktivitesi yapıyorlar.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gençler barınmanın yanı sıra birçok sosyal aktivite ile boş zamanlarını değerlendiriyor. Yurtlarda resim, örgü hal oyunu kursunun yanı sıra birçok spor aktivitesi yapıyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan gençler ders ve uyuma zamanın dışındaki vakitlerini çeşitli etkinliklerle geçiriyorlar. Düzce’deki yurtlarda kalan gençler resim ve seramik atölyesinden, Halk oyunları kursuna, örgü kursundan, Osmanlıca kursuna, birçok spor etkinliği ve manevi atölyelerde vakitlerini değerlendiriyorlar.

Öğrenciler kendileri için hazırlanan etkinlikler için Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ettiler.