Antalya’da barınmak için girdiği depoda mahsur kalan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin kilidi açması ile kurtarıldı. Şahıs “Hırsız mısınız?” diye soru soran basın mensuplarına, “Evet, ben 40 yıllık hırsızım. Terbiyesizlik yapma. 45 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Benim bir tane hırsızlığımı bulamazsın. Bana kimse hırsız diyemez” diyerek cevap verdi.

Antalya’da barınmak için girdiği depoda mahsur kalan yaşlı adam, itfaiye ekiplerinin kilidi açması ile kurtarıldı. Şahıs “Hırsız mısınız?” diye soru soran basın mensuplarına, “Evet, ben 40 yıllık hırsızım. Terbiyesizlik yapma. 45 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Benim bir tane hırsızlığımı bulamazsın. Bana kimse hırsız diyemez” diyerek cevap verdi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi Şehit Binbaşı Cengiz Tonguç Caddesi üzerinde bulunan ve içerisinde atıl malzemelerin bulunduğu depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden geçen vatandaşlar içeriden Mesut K.’nın yardım seslerini duydu. Vatandaşlar tarafından yapılan kontrolde şahsın içeride kilitli kaldığı görüldü. Olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan “Hırsızlık ihbarı” ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından yapılan kontrolde kapının bisiklet kilidi ile kilitlendiği belirlendi. Ekipler, şahıstan kilidin anahtarını isteyerek kapıyı açtı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan şahıs işlemler için polis merkezine götürüldü. Şahıs bu sırada kendisine “Hırsız mısınız” diye soru soran basın mensuplarına, “Evet, ben 40 yıllık hırsızım. Terbiyesizlik yapma. 45 yıldır Antalya’da yaşıyorum. Benim bir tane hırsızlığımı bulamazsın. Bana kimse hırsız diyemez” diyerek tepki gösterdi.