Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların oturulamayacak durumda olan evlerini yenisi ile değiştiren SYDV, "Barınma Projesi Programı" çerçevesinde 57 yeni evin yapımını tamamlayarak teslimi gerçekleştirdi.

Gazipaşa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) oturulamayacak durumda olan, insan sağlığı açısından risk teşkil eden evlerde onarım çalışması yapıp ya da evleri yıkıp yenisini inşa ediyor. Bu kapsamda ilçede birçok çalışma gerçekleştiren SYDV, “Barınma Projesi” ile 57 tane evin daha yapımını tamamlayarak teslimi gerçekleştirdi. 4 evin ise inşa süresi devam ediyor.

2 milyon liralık kaynak tahsisi yapıldı

Barınma Projesi Programı hakkında bilgi veren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ali Rıza Büyükakça, bu proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşları sıcak bir yuvaya kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek “2012’de uygulamaya başladığımız Barınma Projelerimiz kapsamında bugüne kadar evleri onarılamayacak derecede hasarlı ve insan sağlığı açısından risk teşkil eden 57 vatandaşımıza yeni evlerinin yapımı tamamlanarak teslim edildi. 4 vatandaşımızın ise ev yapımları ise devam etmektedir. Bu projede ev yapımı için yapmış olduğumuz taleplere istinaden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vakfımıza bugüne kadar yaklaşık 2 milyon TL kaynak tahsisi yapılmıştır” dedi.