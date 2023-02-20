Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem sonrası büyük hasar alan Adıyaman’da, barındıkları bina yıkılan ve sahibinin de şehri terk ettiği taklacı güvercinlere komşular sahip çıktı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem sonrası büyük hasar alan Adıyaman’da, barındıkları bina yıkılan ve sahibinin de şehri terk ettiği taklacı güvercinlere komşular sahip çıktı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yıkılan binanın çatı katında bulunan taklacı güvercinler enkazın yanında bulunan tek katlı bir evin çatı katına sığındı. Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin çatısına sığınan taklacı kuşları her gün elleriyle besleyen Tahir Halid Ravaj, kuşların yıkılan binada oturan komşularına ait olduğunu söyledi.

Ravaj, kuşların Türk ve Arap komşularının olduğunu ve her gün onları beslediğini belirterek, “Yaşanan deprem sonrası bir çok yerden gelen insanlar buradaki insanlara yardım ediyor. Bu kuşlar yıkılan yan binadaki komşularıma aitti. Onlar gidince bende bunlara bakıyorum. İnsanlar birbirlerine yardım ediyor. Bizde en azından burada aç kalan hayvanlara yardım ederek onları beslemeye çalışıyoruz.” dedi.