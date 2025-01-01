Antalya’nın Kumluca İlçesinde İngilizce öğretmeni Seda İkbal tarafından hazırlanan “Barınaktan Okullara Sevimli Dost” Projesi önce ilçe milli eğitim müdürlüğü ardında ilçe kaymakamlığı tarafından kabul edildi.

Kumluca ilçesi Mavikent Mahallesinde eğitim öğretim veren Mustafa - Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Seda İkbal, “Barınaktan Okullara Sevimli Dost” Projesi hazırladı. Proje kapsamında ilçede eğitim veren her okul Kumluca Belediyesine ait barınaktan bir adet köpek sahiplenecek, sahiplenilen köpeğin bakımı öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılacaktı. İngilizce öğretmeni Seda İkbal’ın projesini olumlu bulan Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İlçe kaymakamlığına sevk ettiği proje onaylandı.

Proje çerçevesinde ilk adım gerçekleşti. Mavikent Mustafa - Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi öğrencileri önce okul bahçesinde kulübe yaptılar. Daha sonra da Kumluca Belediyesine ait barınağı ziyaret ettiler. Seda İkbal öğrencileriyle birlikte Kumluca Belediyesine ait barınağa gitti. Öğrenciler burada özellikle yavru köpekleri sevdiler. Tüm köpekler için kendi elleriyle mama hazırlayıp köpeklere dağıttılar. 2 adet köpek sahiplenen öğrenciler, Kumluca belediyesi veteriner Hekimliği tarafından kısırlaştırılan köpeği bir hafta sonra okullarına götürebilecekler.

Mavikent Mustafa - Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Seda İkbal, “Barınaktan Okullara Sevimli Dost” projesi kapsamında bütün öğrencilerimizle birlikte Kumluca Barınağını ziyaret ettik. Giderken onlar için, yemek, oyuncak, yaş mama, yuvaları için de battaniye ve kıyafetler götürdük. İki tane patiyi sahiplendik. Bütün okullarımıza proje kapsamımızda barınaktan öğrencileriyle patili dost sahiplenmelerini ve bunun yaygınlaşmasını diliyoruz” dedi. Barınağı ziyaret eden ve iki adet yavru köpeği sahiplenen öğrencilerde aynı davranışı diğer okullardan da beklediklerini söylediler