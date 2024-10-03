Samsun Yakakent Çok Programlı Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Naim Okay önderliğinde 32 öğrenci ve müdür yardımcısı, Bafra Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden okullarına bir köpek sahiplendiler.

Yakakent’ten Bafra’ya gelen öğrenci ve öğretmenler ilk önce Bafra Doğal Hayatı Koruma Şefi Semra Akman’ın rehberliğinde Kuş Cenneti ve Kızılırmak Deltası’nda Kuş Halkalama Merkezi ve Yaralı Hayvan Rehabilitasyon İstasyonu’nu ziyaret edip, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlilerinden bilgiler aldılar.

Daha önce hiç Kuş Cenneti’ne gelmemiş öğrenciler, sırasıyla Bafra Arkeoloji Müzesi ve Bafra Tütün Müzesini gezdiler. Bafra Arkeoloji Müzesi yetkilisi Kadir Bayraklı ile Bafra Tütün Müzesi yetkilisi Canberk Uncu’nun sunumları ile öğrenciler hem Bafra ve civar ilçelerin tarihini hem de kültürüne dair bilgiler edindiler.

Barınaktan köpek sahiplenmeyi teşvik edip özendirmek ve öğrencilere hayvan sevgisini ve bakım sorumluluğunu aşılmak için yaptıkları “Barınaktan Okuluma Sevimli Dost Projesi" kapsamında Bafra Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ni ziyaret edip bir köpek sahiplendiler.

9B sınıfı öğrencisi Esma Elma, ”Bu proje ile güzel ilçemiz Yakakent‘teki tüm okullara örnek olmak istedik. İlçemizde barınak olmadığı için hem barınaktaki köpeklerin yaşam şartlarını görmek hem de okulumuza sevimli bir dost sahiplenmek için buraya geldik. Barınak şartlarını gayet iyi bulduk. Çalışanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Proje koordinatörü Naim Okay, “Barınaktan Okuluma Sevimli Dost Projemiz ile mahalli idarelerin yükümlülüklerini paylaşmayı,

hafifletmeyi ve sevimli dostlarımıza sevgi dolu bir ortam hazırlamayı amaçlıyoruz. Bu projemizle sadece ilçemiz Yakakent‘e değil, tüm Türkiye’ye örnek olmak istiyoruz. Geziye katılan ve katkı sunan Müdür Yardımcımız Sema Yoldaş ve projenin gerçekleşmesine katkı sunan Müdürümüz Tahsin Ceylan’a teşekkür ediyorum“ diye konuştu.

Sahiplenen köpeğe okul sitesinde öğrencilerin katılımı ile isim verilecek.