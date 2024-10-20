İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki hayvan barınağında, bir köpeğe kötü muamele yapıldığı, köpeğin bakımsızlıktan öldüğü iddiaları üzerine açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Uyurken çekilip ’öldü’ diye paylaşıldı. Aşağılıkça bir iş. O köpeğimizle beraber 16 hayvan daha sahiplenildi. Barınağımız, Türkiye’de parmakla gösteriliyor" dedi.

Güzelbahçe Belediyesi Hayvan Barınağı’nda, bir köpeğe kötü muamele yapıldığı, köpeğin bakımsızlıktan öldüğü iddiaları sosyal medyada paylaşılmıştı. Bu iddiaların ardından Güzelbahçe Belediyesi, hayvan barınağının kapılarını basın mensuplarına açtı.

"Aşağılıkça. Uyuyan köpek ’öldü’ denilerek paylaşıldı"

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay iddiaları yalanlayarak, uyuyan köpeğin ’öldü’ denilerek paylaşıldığını anlattı.

İddialara sert tepki göstererek "Aşağılıkça" diyen Başkan Günay, "Hiçbir şey yapamadılar, en son gelip buradaki dili olmayan, konuşamayan canlı hayvanlara saldırmaya başladılar. Ben bunu kınıyorum, aşağılıkça bir iş olduğunu söylüyorum. Tamamen uyurken çekilip ’öldü’ diye paylaşıldı. Bu olaydan sonra bir grup geldi, hayvan barınağımızı ziyaret ederek yapılanları takdir etti ve burada 16 hayvanımızı sahiplendiler" dedi.

"Bakanlık habersiz denetim yaptı, Türkiye’de parmakla gösteriliyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının habersiz bir denetim yaptığını da anlatan Başkan Mustafa Günay, "Haberimiz olmadan bakanlıktan gelip barınağımızı denetlediler. En son bakanlığın verdiği raporla barınağımız, Türkiye’deki hayvan barınakları içinde parmakla gösterilecek bir yer olduğu tespit edildi. Şimdi bir tane daha Türkiye’nin; en hijyenik, en modern, en büyük hayvan barınağını Çamlı Mahallesi’ne yapıyoruz. Biz, bu kadar bu konuda itina gösteriyoruz ama bunu çekemeyenler, bizim arkamızda dolaşanlar, gelip habersizce uyuyan köpeği ’öldü’ diye çekip sosyal medyaya verdiler" ifadelerine yer verdi.

"Yaşlılığa bağlı sebepler ve mevsim geçişi nedeniyle tüy döküntüleri vardı"

Güzelbahçe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü ve Veteriner Hekim Güzeli Öcek de, köpeğin 2 hafta önce barınağa geldiğini, uyuz hastalığı olduğunu, yaşlılığa bağlı sebepler ve mevsim geçişi nedeniyle tüylerinde döküntüler meydana geldiğini söyledi.

Güzeli Öcek, sosyal medyada paylaşılan köpeğin sahiplenildiğini anlatarak, "O köpek Yelki Mahallesi’nde, 13 yaşında; yani 13 yıldır bildiğimiz bir köpekti. Yaşlı olması sebebiyle bacaklarında bir uyuz problemi vardı. Bir şikayet üzerine, tedavisinin yapılması için barınağa aldık. Buradayken de mevsim değişikliğine bağlı tüy dökülmeleri vardı köpeğimizde. Hastalığına bağlı olarak, o yanındaki tüylerle video çekilmiş ve hayvanı öldü sanmışlar; ayrıca zeytin ağacının zeytin tanelerini farklı şeyler göstermişler. Paylaşımdan sonra barınağımıza geldiler, baktılar, sonra teşekkür edip gittiler. O köpeğimiz sahiplenildi. Onunla beraber 16 can daha sahiplenildi" şeklinde konuştu.