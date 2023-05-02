Giresun’un Aksu mahallesinde bulunan barınağın girişi dalgaların taşıdığı kum ve çakıllarla kapandı. Temizlik yapılmaması nedeniyle giriş ve çıkışın kapandığı barınakta küçük balıkçı tekneleri denize açılamıyor.

Akıntının sürüklediği kum ve çakıllar nedeniyle barınak adeta bir göle dönüşürken balıkçılar yetkililere seslerini duyurmaya çalışıyor. Yetkililere başvurduklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını kaydeden balıkçılar kıyı balıkçıları için balık sezonunun başlamasına rağmen denize açılamadıklarını ve bu durumun kendilerini mağdur ettiğini kaydetti.

Denize çıkamadıkları için mağdur olduklarını, yetkililerden yardım istediklerini belirten Aksu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bülent Yıldız, “Büyük tekneler için 15 Nisan’da av yasağının başlamasıyla kıyı balıkçıları için sezon başladı. Ancak barınağımızda bulunan balıkçılar denize açılamıyor. Barınağımızda bulunan 85 üyemiz içerisinde tek geçim kaynağı balıkçılık olanlar var. Bir gün denize çıkmasa evine ekmek götüremeyen balıkçılarımız var. Şu an limanda mahsur kaldık limanın önü çakılla dolu olduğu için denize açılamıyoruz. Biz balıkçılar olarak isteğimiz buradaki çakıl erozyonunu önlemek ve limanın ağzına yığılan çakılın boşaltılmasını bekliyoruz. En küçük bir fırtınada bu limanın ağzı kapanıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Çöp sorunu da balıkçıları mağdur ediyor

Aksu barınağının kirlilik sorununun da bulunduğunu anlatan Yıldız “Barınağımızın hemen yanı başında daha önceki yıllarda Giresun’un çöplüğü olarak kullanılan çöplük bulunuyor. Burası boşaltılmadığı için dalgalarla çöpler liman içerisine doluyor. Limanımızın önü de molozlarla kapalı bir göl haline dönüşüyor. Bir de çöpler yığılınca içinden çıkılamayacak bir hal alıyor” diye konuştu.

Yetkililerden en yakın zamanda yardım bekleyen balıkçılardan Ali Uzun ise balığa çıkamadıkları için evlerine ekmek götüremediklerini maddî yönden de kayıp yaşadıklarını ifade etti.