Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, haftanın belirli günlerinde öğrencilerle dolup taşıyor. Can dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere, hayvan sevgisi erken yaşlarda aşılanıyor.

Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, haftanın belirli günlerinde öğrencilerle dolup taşıyor. Can dostlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere, hayvan sevgisi erken yaşlarda aşılanıyor.

Osmangazi Belediyesi, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla haftanın belli günlerinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde ağırlıyor. Belirlenen günlerde Osmangazi’de eğitim veren özel ve devlet okullarının öğrencilerine kapılarını açan hayvan barınağı, adeta öğrencilerle dolup taşıyor. Hayvan sevgisinin erken yaşlarda gelecek nesillere yerleştirmesinin hedeflendiği ziyaretlerde can dostları ile buluşan öğrencilere, uzmanlar tarafından eğitim de veriliyor.

Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyarete gelen öğrencilere ilk olarak hayvan sağlığı ve bakımı hakkında eğitim veriliyor. Yetkililer tarafından barınak hakkında da bilgiler verilen öğrenciler daha sonra can dostları ile bir araya getiriliyor. Barınaktaki hayvanlar ile yakından ilgilenen öğrenciler, can dostlarını besleme imkanı da buluyor. Öğrenciler, merak ettikleri soruları veteriner hekimlere sorup cevabını alarak, barınaktan mutlu bir şekilde ayrılıyor.