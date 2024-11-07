Türkiye’nin önde gelen siber güvenlik şirketlerinden Barikat Grup, teknoloji ve dijital dönüşüm alanında yenilikçi çalışmalarıyla tanınan Tera Grup ile stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında Tera Grup, Barikat Grup’un yüzde 60 hissesini satın alarak şirketin büyük hissedarı oldu.

Barikat ve Tera Grup işbirliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki rekabet gücünü artırmaya yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. İş birliği, her iki şirketin uzmanlıklarını ve kaynaklarını birleştirerek yerel ve küresel pazarda daha güçlü bir konum elde etmesini amaçlıyor. İki şirket İstanbul’da düzenledikleri basın toplantısında, stratejik ortaklığın detaylarını basın mensuplarıyla paylaştı. 16 Ağustos’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulan ortaklık anlaşması hem sektörde hem de yatırım çevrelerinde büyük bir öneme sahip olurken, bu anlaşma kapsamında Tera Holding; Tera Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Tech Invest Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla Barikat’ın yüzde 60 hissesini portföyüne ekleyerek büyüme potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Bununla birlikte bu iş ortaklığı, stratejik hedeflerin hızla gerçekleştirilmesi için gerekli olan kaynak ve gücü sağlayacak ve dijital güvenliğin öneminin arttığı günümüzde, şirketlerin daha geniş kitlelere yenilikçi çözümler sunmasına olanak tanıyacak.

‘‘Uluslararası arenada daha etkili bir oyuncu haline geleceğiz’’

Barikat Grup CEO’su Murat Hüseyin Candan, Tera Grup ile yapılan bu ortaklığın şirketin büyüme stratejileri için büyük bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Candan, "Bu ortaklık, Barikat Grup’un yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da etkili bir oyuncu haline gelmesini destekleyecek. Tera Grup ile kurduğumuz bu güçlü iş birliği, kurumsal yapımızı daha da sağlamlaştırarak, ürün ve hizmetlerimizi daha geniş pazarlara taşıma fırsatını bizlere sunacak. Çalışanlarımızın katkısıyla markamızın değerini artırmaya ve sektördeki öncü rolümüzü güçlendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca bu ortaklık, şirketimizin inovasyon ve AR-GE çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmamıza olanak tanıyacak" dedi.

Candan, sözlerini şöyle sonlandırdı: ‘‘Bu anlaşma önümüzdeki dönemde, 2025 başında hem Avrupa hem Amerika, hem de Türkiye, Katar, Azerbaycan merkezlerinde yeni olanaklar sağlayacak. Bundan dolayı çok heyecanlı ve mutluyuz. Ortaklığımız hem sektördeki hem de kamu ve özel sektördeki iş ortaklarımıza daha güvenli ve gelişmiş çözümler sunmamızı sağlayacak. Tera Grup ile birlikte, Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki liderliğini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız."

“Barikat Grup’un sektördeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımları, Tera Grup’un büyüme vizyonuyla örtüşüyor”

Tera Grup ve Barikat Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise Barikat Grup ile gerçekleştirilen bu iş birliğinin her iki şirket için de gelecekteki başarıların önünü açacağını ifade etti. Tezmen, ‘‘Barikat Grup ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık, siber güvenlik alanındaki deneyimimizi ve kapasitemizi daha da genişletmek için büyük bir fırsat sunuyor. Barikat Grup’un sektördeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımları, Tera Grup’un büyüme vizyonuyla örtüşüyor. Bu birleşme, yerel ve küresel pazarda siber güvenlik alanında daha güçlü bir konum elde etmemizi sağlayacak. İlerleyen dönemde Barikat Grup ile gerçekleştireceğimiz projeler, dijital güvenlik çözümlerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmamıza olanak tanıyacak” diye konuştu.

Yurt dışına açılan bir platform kurma hedefleri olduğunu ifade eden Tezmen, ‘‘Bu anlamda çalışmalara başladık. Siber güvenlik çok önemli bir alan. Ürünlerin millileştirilmesinden, uluslararası açılımlara uzanan bir yolculuk var. Barikat Grup’un sektördeki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımları, Tera Grup’un büyüme vizyonuyla örtüşüyor. Bu birleşme, yerel ve küresel pazarda siber güvenlik alanında daha güçlü bir konum elde etmemizi sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.

Siber Güvenlikte Ar-Ge yatırımları ve istihdam artırılacak

Barikat Grup ve Tera Grup ortaklığı, Türkiye’nin dijital altyapısını ve siber güvenlik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, AR-GE çalışmalarına yapılan yatırımların artırılması ve yerel istihdamın desteklenmesi öngörülüyor. Ortaklık anlaşmasıyla birlikte, Barikat Grup’un AR-GE merkezlerine yapılacak yatırımlarla birlikte, genç yeteneklerin ve uzman siber güvenlik profesyonellerinin sektöre kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki yeri ve altyapısı güçleniyor

Yetkililerden alınan bilgilere göre bu anlaşma, Türkiye’nin siber güvenlik sektöründe yerli kaynakları daha güçlü bir şekilde kullanabilmesi ve bağımsızlığını artırabilmesi açısından da büyük bir önem taşıyor. Barikat Grup ve Tera Grup arasındaki bu stratejik ortaklık, Türkiye’nin siber güvenlik altyapısını geliştirmeye yönelik uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendiriliyor. Her iki şirket de bu anlaşmanın, yerel çözümleri destekleyerek, Türkiye’nin siber tehditlere karşı dayanıklılığını artıracağını ve ülkenin dijital güvenlik alanındaki lider konumunu pekiştireceğini belirtiyor.